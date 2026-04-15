Salon des Arts été 2026 à Carantec Espace André Jacq Carantec

Carantec

Salon des Arts été 2026 à Carantec

Espace André Jacq 2 Rue Pasteur Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-12

SALON D’ETE 2025 Exposition de peintures et sculptures des artistes

plus d’infos à venir …

Candidature ouverte depuis le 15/04/2026 .

Espace André Jacq 2 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 50 78 57 88

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English : Salon des Arts été 2026 à Carantec

L’événement Salon des Arts été 2026 à Carantec Carantec a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX