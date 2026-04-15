Salon des Arts été 2026 à Carantec Espace André Jacq Carantec
Salon des Arts été 2026 à Carantec Espace André Jacq Carantec dimanche 12 juillet 2026.
Carantec
Salon des Arts été 2026 à Carantec
Espace André Jacq 2 Rue Pasteur Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-12
SALON D’ETE 2025 Exposition de peintures et sculptures des artistes
plus d’infos à venir …
Candidature ouverte depuis le 15/04/2026 .
Espace André Jacq 2 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 50 78 57 88
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English : Salon des Arts été 2026 à Carantec
L’événement Salon des Arts été 2026 à Carantec Carantec a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX
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