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Salon des Arts été 2026 à Carantec Espace André Jacq Carantec

Salon des Arts été 2026 à Carantec Espace André Jacq Carantec dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Espace André Jacq

Adresse : 2 Rue Pasteur

Ville : 29660 Carantec

Département : Finistère

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Tarif :

Carantec

Salon des Arts été 2026 à Carantec

Espace André Jacq 2 Rue Pasteur Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-07-12

SALON D’ETE 2025 Exposition de peintures et sculptures des artistes
plus d’infos à venir …
Candidature ouverte depuis le 15/04/2026   .

Espace André Jacq 2 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 50 78 57 88 

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English : Salon des Arts été 2026 à Carantec

L’événement Salon des Arts été 2026 à Carantec Carantec a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX

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