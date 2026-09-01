Soirée à l’étang Pierre-la-Treiche Étang Pierre-la-Treiche

Informations pratiques

Pierre-la-Treiche

Soirée à l’étang Pierre-la-Treiche

Étang Rue de l’étang Pierre-la-Treiche Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 18:00:00

fin : 2026-09-16 22:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-10-21

Le Vin en Poupe vous propose de profiter d’une soirée agréable au bord de l’étang de Pierre-la-Treiche.

Au menu, un bar à vin ambulant avec des vins locaux, de la bière artisanales et des boissons sans alcool, accompagnés de planches apértives.

Mais aussi la présence des producteurs locaux du Toulois, comme la Ferme de la Chaudeau !

C’est un rendez-vous estival qui se fait, à la fraicheur du soir et du bord de l’eau.Tout public

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Étang Rue de l’étang Pierre-la-Treiche 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 16 38 62 71 levinenpoupe54@gmail.com

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English :

Vin en Poupe invites you to enjoy a pleasant evening on the shores of the Pierre-la-Treiche pond.

On the menu: a pop-up wine bar featuring local wines, craft beers, and non-alcoholic beverages, accompanied by appetizer platters.

Plus, local producers from the Toulois region will be there, including the Ferme de la Chaudeau!

It’s a summer tradition that takes place in the cool of the evening by the water’s edge.

L’événement Soirée à l’étang Pierre-la-Treiche Pierre-la-Treiche a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES