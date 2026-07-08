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Soirée à quoi on joue ce soir? Saint-Julien-en-Born

jeudi 13 août 2026 · Saint-Julien-en-Born

Soirée à quoi on joue ce soir? Saint-Julien-en-Born

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle annexe salle des fêtes
Ville
40170 Saint-Julien-en-Born
Département
Landes
Tarif

Saint-Julien-en-Born

Soirée à quoi on joue ce soir?

Salle annexe salle des fêtes Saint-Julien-en-Born Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Découverte de 4 à 5 jeux expliqués et joués avec les membres de l’association.
Adhésion annuelle ou temporaire nécessaire.
Adhésion annuelle solo 25€, duo 35€, famille 50€; adhésion temporaire de 15 ans 3€, 15 ans et + 5€.
Sur inscription via les réseaux sociaux, Messenger, WhatsApp ou chifousmi@gmail.com   .

Salle annexe salle des fêtes Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Soirée à quoi on joue ce soir?

L’événement Soirée à quoi on joue ce soir? Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2026-06-29 par Côte Landes Nature Tourisme

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