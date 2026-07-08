Informations pratiques

Saint-Julien-en-Born

Soirée à quoi on joue ce soir?

Salle annexe salle des fêtes Saint-Julien-en-Born Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:00:00

fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Découverte de 4 à 5 jeux expliqués et joués avec les membres de l’association.

Adhésion annuelle ou temporaire nécessaire.

Adhésion annuelle solo 25€, duo 35€, famille 50€; adhésion temporaire de 15 ans 3€, 15 ans et + 5€.

Sur inscription via les réseaux sociaux, Messenger, WhatsApp ou chifousmi@gmail.com .

Salle annexe salle des fêtes Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée à quoi on joue ce soir?

L’événement Soirée à quoi on joue ce soir? Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2026-06-29 par Côte Landes Nature Tourisme