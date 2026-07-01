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AGENDA · Néré

Soirée à thème Néré Néré

lundi 13 juillet 2026 · Néré

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Etang
Ville
17510 Néré
Département
Charente-Maritime
Tarif

Néré

Soirée à thème Néré

Etang Néré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

fête locale de la commune avec petite restauration, bal musical et feu d’artifice
  .

Etang Néré 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 00 23  secretariat@nere.fr

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English :

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L’événement Soirée à thème Néré Néré a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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