AGENDA · Néré
Soirée à thème Néré Néré
lundi 13 juillet 2026 · Néré
Informations pratiques
Néré
Soirée à thème Néré
Etang Néré Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
fête locale de la commune avec petite restauration, bal musical et feu d’artifice
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Etang Néré 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 00 23 secretariat@nere.fr
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L’événement Soirée à thème Néré Néré a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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