SOIREE ACCORDEON Le Château Bezins-Garraux

Informations pratiques

Bezins-Garraux

SOIREE ACCORDEON

Le Château LA TAVERNE Bezins-Garraux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Rendez-vous pour les amateurs , les curieux et les passionnés, de l’accordéon.

Possibilité de restauration sur place. .

Le Château LA TAVERNE Bezins-Garraux 31440 Haute-Garonne Occitanie colomers25@hotmail.com

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English :

A gathering for enthusiasts, the curious, and those passionate about accordion music.

L’événement SOIREE ACCORDEON Bezins-Garraux a été mis à jour le 2026-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE