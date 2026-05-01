Soirée amuse-gueule Théâtre ça respire encore Reillon

Reillon

Soirée amuse-gueule

Théâtre ça respire encore 3 Grande Rue Reillon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-05-26 20:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Soirée amuse-gueule: des textes à écouter, à découvrir pour s’étonner et s’amuser l’esprit avec par exemple Ensembles, la musique et la poésie de Jean Curt Keller et Isabelle X. Tartines maison à partager pour un moment convivial. Gratuit.

Réservation obligatoire au 06 80 40 04 61 ou par mail à ca.respire.encore@orange.frTout public

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Théâtre ça respire encore 3 Grande Rue Reillon 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 80 40 04 61 ca.respire.encore@orange.fr

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English :

Soirée amuse-gueule: texts to listen to and discover, to amaze and amuse the mind, such as Ensembles, la musique et la poésie by Jean Curt Keller and Isabelle X. Home-made sandwiches to share for a convivial moment. Free admission.

Reservations essential: 06 80 40 04 61 or ca.respire.encore@orange.fr

L’événement Soirée amuse-gueule Reillon a été mis à jour le 2026-05-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS