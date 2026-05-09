Passa

SOIRÉE ANDALOUSE

Passa Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Soirée Andalouse à Passa

Nous vous donnons rendez-vous pour une soirée festive, chaleureuse et pleine de vie !

vendredi 5 juin 2026

A 19h30

place du village Passa 66300

parking gratuit à proximité

Au programme

Chispa Latina, groupe de chanteur…

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Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 14 68 14 91

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English :

Andalusian Evening in Passa

We look forward to welcoming you to a festive, lively evening!

friday, june 5, 2026

At 7.30pm

place du village Passa 66300

free parking nearby

On the program:

Chispa Latina, a group of singers…

L’événement SOIRÉE ANDALOUSE Passa a été mis à jour le 2026-05-18 par OTI ASPRES-THUIR