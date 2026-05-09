SOIRÉE ANDALOUSE Passa
SOIRÉE ANDALOUSE Passa vendredi 5 juin 2026.
Passa
SOIRÉE ANDALOUSE
Passa Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Soirée Andalouse à Passa
Nous vous donnons rendez-vous pour une soirée festive, chaleureuse et pleine de vie !
vendredi 5 juin 2026
A 19h30
place du village Passa 66300
parking gratuit à proximité
Au programme
Chispa Latina, groupe de chanteur…
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Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 14 68 14 91
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English :
Andalusian Evening in Passa
We look forward to welcoming you to a festive, lively evening!
friday, june 5, 2026
At 7.30pm
place du village Passa 66300
free parking nearby
On the program:
Chispa Latina, a group of singers…
L’événement SOIRÉE ANDALOUSE Passa a été mis à jour le 2026-05-18 par OTI ASPRES-THUIR
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