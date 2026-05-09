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SOIRÉE ANDALOUSE Passa

SOIRÉE ANDALOUSE Passa

SOIRÉE ANDALOUSE Passa vendredi 5 juin 2026.

Ville : 66300 Passa

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Passa

SOIRÉE ANDALOUSE

Passa Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Soirée Andalouse à Passa
Nous vous donnons rendez-vous pour une soirée festive, chaleureuse et pleine de vie !

vendredi 5 juin 2026
A 19h30
place du village Passa 66300
parking gratuit à proximité

Au programme
Chispa Latina, groupe de chanteur…
  .

Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 14 68 14 91 

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English :

Andalusian Evening in Passa
We look forward to welcoming you to a festive, lively evening!

friday, june 5, 2026
At 7.30pm
place du village Passa 66300
free parking nearby

On the program:
Chispa Latina, a group of singers…

L’événement SOIRÉE ANDALOUSE Passa a été mis à jour le 2026-05-18 par OTI ASPRES-THUIR

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