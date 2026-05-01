Passa

MONASTIR DEL CAMP

1905 hammeau du monastir Passa Pyrénées-Orientales

Tarif : 3 – 3 – 3

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-06-15 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

HORAIRES VISITES.

De novembre à février sur rendez-vous.

De mars à mi-septembre: le week-end de 15h à 18h.

Du 15 juin au 15 septembre: Du lundi au dimanche, de 15h à 18h (sauf jeudi)

Du 16 septembre au 31 octobre: le week-end de 15h à 18h

téléphon…

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1905 hammeau du monastir Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 70 40 07 89

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English :

OPENING HOURS.

November to February: by appointment.

March to mid-September: weekends, 3pm to 6pm.

June 15 to September 15: Monday to Sunday, 3pm to 6pm (except Thursday)

September 16 to October 31: weekends, 3pm to 6pm

phone…

L’événement MONASTIR DEL CAMP Passa a été mis à jour le 2026-05-05 par OTI ASPRES-THUIR