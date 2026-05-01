Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MONASTIR DEL CAMP Passa

MONASTIR DEL CAMP Passa

MONASTIR DEL CAMP Passa samedi 9 mai 2026.

Adresse : 1905 hammeau du monastir

Ville : 66300 Passa

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Passa

MONASTIR DEL CAMP

1905 hammeau du monastir Passa Pyrénées-Orientales

Tarif : 3 – 3 – 3

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-06-15 18:00:00

Date(s) :
2026-05-09

HORAIRES VISITES.
De novembre à février sur rendez-vous.
De mars à mi-septembre: le week-end de 15h à 18h.
Du 15 juin au 15 septembre: Du lundi au dimanche, de 15h à 18h (sauf jeudi)
Du 16 septembre au 31 octobre: le week-end de 15h à 18h

téléphon…
  .

1905 hammeau du monastir Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 70 40 07 89 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

OPENING HOURS.
November to February: by appointment.
March to mid-September: weekends, 3pm to 6pm.
June 15 to September 15: Monday to Sunday, 3pm to 6pm (except Thursday)
September 16 to October 31: weekends, 3pm to 6pm

phone…

L’événement MONASTIR DEL CAMP Passa a été mis à jour le 2026-05-05 par OTI ASPRES-THUIR

À voir aussi à Passa (Pyrénées-Orientales)