MONASTIR DEL CAMP Passa
MONASTIR DEL CAMP Passa samedi 9 mai 2026.
Passa
MONASTIR DEL CAMP
1905 hammeau du monastir Passa Pyrénées-Orientales
Tarif : 3 – 3 – 3
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-06-15 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
HORAIRES VISITES.
De novembre à février sur rendez-vous.
De mars à mi-septembre: le week-end de 15h à 18h.
Du 15 juin au 15 septembre: Du lundi au dimanche, de 15h à 18h (sauf jeudi)
Du 16 septembre au 31 octobre: le week-end de 15h à 18h
téléphon…
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1905 hammeau du monastir Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 70 40 07 89
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English :
OPENING HOURS.
November to February: by appointment.
March to mid-September: weekends, 3pm to 6pm.
June 15 to September 15: Monday to Sunday, 3pm to 6pm (except Thursday)
September 16 to October 31: weekends, 3pm to 6pm
phone…
L’événement MONASTIR DEL CAMP Passa a été mis à jour le 2026-05-05 par OTI ASPRES-THUIR
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