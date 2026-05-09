Passa

FÊTE DE LA MUSIQUE À PASSA

Passa Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LE FC FOURQUES

Le samedi 20 juin, venez passer une soirée festive et conviviale à la salle des fêtes de Passa à partir de 19h

Au menu

Moules frites + dessert

Seulement 12€

Ambiance garantie avec l’animation musicale…

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Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 83 01 49 10

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English :

FÊTE DE LA MUSIQUE WITH FC FOURQUES

On Saturday June 20, come and enjoy a festive and convivial evening at the Passa village hall from 7pm

On the menu:

Mussels French fries + dessert

Only 12?

Musical entertainment guaranteed…

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À PASSA Passa a été mis à jour le 2026-05-21 par OTI ASPRES-THUIR