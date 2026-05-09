FÊTE DE LA MUSIQUE À PASSA Passa
FÊTE DE LA MUSIQUE À PASSA Passa samedi 20 juin 2026.
Passa
FÊTE DE LA MUSIQUE À PASSA
Passa Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LE FC FOURQUES
Le samedi 20 juin, venez passer une soirée festive et conviviale à la salle des fêtes de Passa à partir de 19h
Au menu
Moules frites + dessert
Seulement 12€
Ambiance garantie avec l’animation musicale…
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Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 83 01 49 10
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English :
FÊTE DE LA MUSIQUE WITH FC FOURQUES
On Saturday June 20, come and enjoy a festive and convivial evening at the Passa village hall from 7pm
On the menu:
Mussels French fries + dessert
Only 12?
Musical entertainment guaranteed…
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À PASSA Passa a été mis à jour le 2026-05-21 par OTI ASPRES-THUIR
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