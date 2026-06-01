FEUX DE LA SAINT JEAN À PASSA Passa
FEUX DE LA SAINT JEAN À PASSA Passa mardi 23 juin 2026.
Passa
FEUX DE LA SAINT JEAN À PASSA
Passa Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 19:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Les Feux de la Saint-Jean à Passa le 23 juin 2026
Quand le soleil se couche, la magie s’allume à Passa !
Les enfants ouvriront la fête dans un joyeux défilé de lumières lampions, torches ou drapeaux colorés selon leur âge, pour faire briller le…
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Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 80 80
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English :
The Saint John’s Day Bonfires %E0 Passa on June 23, 2026
When the sun goes down, the magic begins %E0 Passa!
The children will kick off the festival with a joyful parade of lights: lanterns, torches, or colorful flags appropriate for their age, to light up the…
L’événement FEUX DE LA SAINT JEAN À PASSA Passa a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI ASPRES-THUIR
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