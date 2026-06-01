FEUX DE LA SAINT JEAN À PASSA Passa mardi 23 juin 2026.

Passa

FEUX DE LA SAINT JEAN À PASSA

Passa Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 19:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Les Feux de la Saint-Jean à Passa le 23 juin 2026

Quand le soleil se couche, la magie s’allume à Passa !

Les enfants ouvriront la fête dans un joyeux défilé de lumières lampions, torches ou drapeaux colorés selon leur âge, pour faire briller le…

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Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 80 80

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English :

The Saint John’s Day Bonfires %E0 Passa on June 23, 2026

When the sun goes down, the magic begins %E0 Passa!

The children will kick off the festival with a joyful parade of lights: lanterns, torches, or colorful flags appropriate for their age, to light up the…

L’événement FEUX DE LA SAINT JEAN À PASSA Passa a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI ASPRES-THUIR