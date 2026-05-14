Passa

CONCERT AU DOMAINE SPIAGGIA

Las clottes Passa Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 20

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le 10 juillet c’est l’ouverture de saison d’été au Domaine Spiaggia.

Un concert avec le groupe Sister’s Bro vous est proposé.

Un repas tapas vous est aussi proposé sur réservation au 06.78.19.30.33

Venez nombreux! …

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Las clottes Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 78 19 30 33

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English :

July 10 marks the summer season opener at Domaine Spiaggia.

We’re hosting a concert featuring the band Sister’s Bro.

A tapas dinner is also available by reservation at 06.78.19.30.33

We hope to see many of you there! …

L’événement CONCERT AU DOMAINE SPIAGGIA Passa a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI ASPRES-THUIR