CONCERT AU DOMAINE SPIAGGIA Passa
CONCERT AU DOMAINE SPIAGGIA Passa vendredi 10 juillet 2026.
Passa
CONCERT AU DOMAINE SPIAGGIA
Las clottes Passa Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 – 20
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Le 10 juillet c’est l’ouverture de saison d’été au Domaine Spiaggia.
Un concert avec le groupe Sister’s Bro vous est proposé.
Un repas tapas vous est aussi proposé sur réservation au 06.78.19.30.33
Venez nombreux! …
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Las clottes Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 78 19 30 33
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English :
July 10 marks the summer season opener at Domaine Spiaggia.
We’re hosting a concert featuring the band Sister’s Bro.
A tapas dinner is also available by reservation at 06.78.19.30.33
We hope to see many of you there! …
L’événement CONCERT AU DOMAINE SPIAGGIA Passa a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI ASPRES-THUIR
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