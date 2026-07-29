Informations pratiques

Coutances

Soirée Animé Cowboy Bebop , Ghost in the shell

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06 23:30:00

Date(s) :

2026-08-06

– 20h00 COWBOY BEBOP vostfr. Thriller de science fiction qui nous emmène dans une traque intergalactique à bord du BEBOP sur une bande-son jazz légendaire.

– 22h15 GHOST IN THE SHELL vostfr. Chef d’œuvre de la science-fiction cyberpunk. Mélange de thriller et de pensées philosophiques profondes.

10€ les deux films.

Pop-corn et boissons offerts.

Achat des places à la caisse du cinéma. .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

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English : Soirée Animé Cowboy Bebop , Ghost in the shell

L’événement Soirée Animé Cowboy Bebop , Ghost in the shell Coutances a été mis à jour le 2026-07-22 par Coutances Tourisme