Soirée Animé Cowboy Bebop , Ghost in the shell Coutances
jeudi 6 août 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Soirée Animé Cowboy Bebop , Ghost in the shell
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06 23:30:00
Date(s) :
2026-08-06
– 20h00 COWBOY BEBOP vostfr. Thriller de science fiction qui nous emmène dans une traque intergalactique à bord du BEBOP sur une bande-son jazz légendaire.
– 22h15 GHOST IN THE SHELL vostfr. Chef d’œuvre de la science-fiction cyberpunk. Mélange de thriller et de pensées philosophiques profondes.
10€ les deux films.
Pop-corn et boissons offerts.
Achat des places à la caisse du cinéma. .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
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English : Soirée Animé Cowboy Bebop , Ghost in the shell
L’événement Soirée Animé Cowboy Bebop , Ghost in the shell Coutances a été mis à jour le 2026-07-22 par Coutances Tourisme
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