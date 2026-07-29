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Soirée Animé Cowboy Bebop , Ghost in the shell Coutances

jeudi 6 août 2026 · Coutances

Soirée Animé Cowboy Bebop , Ghost in the shell Coutances

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
24 Rue Saint-Maur
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Soirée Animé Cowboy Bebop , Ghost in the shell

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06 23:30:00

Date(s) :
2026-08-06

– 20h00 COWBOY BEBOP vostfr. Thriller de science fiction qui nous emmène dans une traque intergalactique à bord du BEBOP sur une bande-son jazz légendaire.
– 22h15 GHOST IN THE SHELL vostfr. Chef d’œuvre de la science-fiction cyberpunk. Mélange de thriller et de pensées philosophiques profondes.
10€ les deux films.
Pop-corn et boissons offerts.
Achat des places à la caisse du cinéma.   .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09 

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English : Soirée Animé Cowboy Bebop , Ghost in the shell

L’événement Soirée Animé Cowboy Bebop , Ghost in the shell Coutances a été mis à jour le 2026-07-22 par Coutances Tourisme

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