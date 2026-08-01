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SOIRÉE ANIMÉE AVEC MAXI MUSIC AU MAILH D’ASTAU RESTAURANT MAILH D’ASTAU Oô

jeudi 13 août 2026 · RESTAURANT MAILH D'ASTAU · Oô

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
RESTAURANT MAILH D'ASTAU
Adresse
Granges d'Astau
Ville
31110 Oô
Département
Haute-Garonne
Tarif

SOIRÉE ANIMÉE AVEC MAXI MUSIC AU MAILH D’ASTAU

RESTAURANT MAILH D’ASTAU Granges d’Astau Oô Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:30:00
fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :
2026-08-13

Animation DJ avec Philippe Condesse.
Réservation conseillée pour le repas.
Concerts d’été proposés au Mailh d’Astau.   .

RESTAURANT MAILH D’ASTAU Granges d’Astau Oô 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 82 17 

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English :

DJ entertainment with Philippe Condesse.
Reservations are recommended for the meal.

L’événement SOIRÉE ANIMÉE AVEC MAXI MUSIC AU MAILH D’ASTAU Oô a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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