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AGENDA · Oô

CONFÉRENCE DE YVES GLOCK SALLE DES FÊTES Oô

mercredi 19 août 2026 · SALLE DES FÊTES · Oô

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
SALLE DES FÊTES
Adresse
1 route d'Astau
Ville
31110 Oô
Département
Haute-Garonne
Tarif

CONFÉRENCE DE YVES GLOCK

SALLE DES FÊTES 1 route d’Astau Oô Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:00:00
fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Sur le thème l’IA dans le domaine médical
Libre participation au profit de l’association Les Amis de l’Église de Cazeaux de Larboust   .

SALLE DES FÊTES 1 route d’Astau Oô 31110 Haute-Garonne Occitanie   amiseglisedecazeaux@free.fr

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English :

On the topic: AI in the medical field

L’événement CONFÉRENCE DE YVES GLOCK Oô a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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