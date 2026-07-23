CONFÉRENCE DE YVES GLOCK SALLE DES FÊTES Oô
mercredi 19 août 2026 · SALLE DES FÊTES · Oô
Informations pratiques
Oô
CONFÉRENCE DE YVES GLOCK
SALLE DES FÊTES 1 route d’Astau Oô Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:00:00
fin : 2026-08-19 19:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Sur le thème l’IA dans le domaine médical
Libre participation au profit de l’association Les Amis de l’Église de Cazeaux de Larboust .
SALLE DES FÊTES 1 route d’Astau Oô 31110 Haute-Garonne Occitanie amiseglisedecazeaux@free.fr
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English :
On the topic: AI in the medical field
L’événement CONFÉRENCE DE YVES GLOCK Oô a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE