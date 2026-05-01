Soirée animée Préchac-sur-Adour
Soirée animée Préchac-sur-Adour jeudi 14 mai 2026.
Préchac-sur-Adour
Soirée animée
PRECHAC-SUR-ADOUR Préchac-sur-Adour Gers
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 19:30:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
À l’occasion de la course d’endurance, une soirée repas vous est proposée, avec au menu
Vol-au-vent aux champignons
Échine de porc confite, sauce poivre & légumes de printemps
Fromage
Gâteau basque
Mais la soirée ne s’arrête pas là ! Après le repas vous sera proposé le bal.
Retrouvez nous pour une soirée animée !
.
PRECHAC-SUR-ADOUR Préchac-sur-Adour 32160 Gers Occitanie +33 6 98 38 85 75 mairie.prechacsuradour@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the occasion of the endurance race, an evening meal is proposed, with the menu
Vol-au-vent with mushrooms
Pork loin confit, pepper sauce & spring vegetables
Cheese
Basque cake
But the evening doesn’t end there! After the meal, you’ll be treated to a dance.
Join us for a lively evening!
L’événement Soirée animée Préchac-sur-Adour a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65