Préchac-sur-Adour

Soirée animée

PRECHAC-SUR-ADOUR Préchac-sur-Adour Gers

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 19:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

À l’occasion de la course d’endurance, une soirée repas vous est proposée, avec au menu

Vol-au-vent aux champignons

Échine de porc confite, sauce poivre & légumes de printemps

Fromage

Gâteau basque

Mais la soirée ne s’arrête pas là ! Après le repas vous sera proposé le bal.

Retrouvez nous pour une soirée animée !

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PRECHAC-SUR-ADOUR Préchac-sur-Adour 32160 Gers Occitanie +33 6 98 38 85 75 mairie.prechacsuradour@wanadoo.fr

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English :

On the occasion of the endurance race, an evening meal is proposed, with the menu

Vol-au-vent with mushrooms

Pork loin confit, pepper sauce & spring vegetables

Cheese

Basque cake

But the evening doesn’t end there! After the meal, you’ll be treated to a dance.

Join us for a lively evening!

L’événement Soirée animée Préchac-sur-Adour a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65