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AGENDA · Granges-la-Ville

Soirée année 50/60 GLV Pizza Granges-la-Ville

samedi 25 juillet 2026 · GLV Pizza · Granges-la-Ville

Soirée année 50/60 GLV Pizza Granges-la-Ville

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
GLV Pizza
Adresse
5 Rue de Secenans
Ville
70400 Granges-la-Ville
Département
Haute-Saône
Tarif

Granges-la-Ville

Soirée année 50/60

GLV Pizza 5 Rue de Secenans Granges-la-Ville Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Soirée à thème année 50 /60. Repas sur place, places limités réservation conseillée.   .

GLV Pizza 5 Rue de Secenans Granges-la-Ville 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 39 45 53 

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English : Soirée année 50/60

L’événement Soirée année 50/60 Granges-la-Ville a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL