AGENDA · Granges-la-Ville
Soirée année 50/60 GLV Pizza Granges-la-Ville
samedi 25 juillet 2026 · GLV Pizza · Granges-la-Ville
Informations pratiques
Granges-la-Ville
Soirée année 50/60
GLV Pizza 5 Rue de Secenans Granges-la-Ville Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Soirée à thème année 50 /60. Repas sur place, places limités réservation conseillée. .
GLV Pizza 5 Rue de Secenans Granges-la-Ville 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 39 45 53
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English : Soirée année 50/60
L’événement Soirée année 50/60 Granges-la-Ville a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL