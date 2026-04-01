Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Année 80 Salle des fêtes Monfaucon

Soirée Année 80 Salle des fêtes Monfaucon dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : MONFAUCON

Ville : 65140 Monfaucon

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif

Monfaucon

Soirée Année 80

Salle des fêtes MONFAUCON Monfaucon Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 19:30:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Venez vous amuser, dîner une bonne paella et danser sur des musiques endiablées des années 80 avec le DJ Jérôme

Attention, réservation conseillées, places limitées .

Repas
Paella
Fromage
Tarte
Vin et café
  .

Salle des fêtes MONFAUCON Monfaucon 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 54 11 39 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and have fun, dine on paella and dance to the music of the 80s with DJ Jérôme

Please note that reservations are recommended, as places are limited.

Meals
Paella
Cheese
Pie
Wine and coffee

L’événement Soirée Année 80 Monfaucon a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

À voir aussi à Monfaucon (Hautes-Pyrénées)