Soirée Année 80 Salle des fêtes Monfaucon
Soirée Année 80 Salle des fêtes Monfaucon dimanche 26 avril 2026.
Monfaucon
Soirée Année 80
Salle des fêtes MONFAUCON Monfaucon Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 19:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Venez vous amuser, dîner une bonne paella et danser sur des musiques endiablées des années 80 avec le DJ Jérôme
Attention, réservation conseillées, places limitées .
Repas
Paella
Fromage
Tarte
Vin et café
.
Salle des fêtes MONFAUCON Monfaucon 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 54 11 39
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English :
Come and have fun, dine on paella and dance to the music of the 80s with DJ Jérôme
Please note that reservations are recommended, as places are limited.
Meals
Paella
Cheese
Pie
Wine and coffee
L’événement Soirée Année 80 Monfaucon a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65