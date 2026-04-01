Monfaucon

Soirée Année 80

Salle des fêtes MONFAUCON Monfaucon Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 19:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Venez vous amuser, dîner une bonne paella et danser sur des musiques endiablées des années 80 avec le DJ Jérôme

Attention, réservation conseillées, places limitées .

Repas

Paella

Fromage

Tarte

Vin et café

.

Salle des fêtes MONFAUCON Monfaucon 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 54 11 39

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English :

Come and have fun, dine on paella and dance to the music of the 80s with DJ Jérôme

Please note that reservations are recommended, as places are limited.

Meals

Paella

Cheese

Pie

Wine and coffee

L’événement Soirée Année 80 Monfaucon a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65