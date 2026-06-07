UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Varennes-Changy

Soirée années 70-90 Varennes-Changy

samedi 3 octobre 2026 · Varennes-Changy

Soirée années 70-90 Varennes-Changy

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
45290 Varennes-Changy
Département
Loiret
Tarif
36 36 36 Tarif de base plein tarif

Varennes-Changy

Soirée années 70-90

Varennes-Changy Loiret

Tarif : 36 – 36 – EUR
36
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Soirée années 70-90. Repas à 20h. DJ Anthony, bal à 22h30.
Soirée années 70-90. DJ Anthony, bal à 22h30. Repas à 20h sur réservation avant le 30 septembre au 02 38 93 99 40. Adultes 36€ boissons non comprises. Enfants jusqu’à 10 ans 16€. Sans repas à 22h30 15€. Parking gardé. 36  .

Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 99 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

’70s–’90s Theme Night. Dinner at 8:00 p.m. DJ Anthony, dance party at 10:30 p.m.

L’événement Soirée années 70-90 Varennes-Changy a été mis à jour le 2026-08-13 par OT GATINAIS SUD

À voir aussi à Varennes-Changy (Loiret)