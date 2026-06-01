Soirée années 80 le bourg Bitry

Bitry

Soirée années 80

le bourg Route de Saint-Vérain Bitry Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Préparez vous à revivre la folie des années 80 lors d’une soirée exceptionnelle organisée par Festiv Bitry accompagné par le DJ Sono Booster. Restauration sur place au menu risotto au poulet, fromage, dessert et un kir offert, réservation obligatoire. .

le bourg Route de Saint-Vérain Bitry 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 25 07 18 bitry.mairie@orange.fr

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English : Soirée années 80

L’événement Soirée années 80 Bitry a été mis à jour le 2026-06-10 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !