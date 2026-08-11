Soirée années 80 & Karaoké Salle Le Temple Sainte-Néomaye

Informations pratiques

Sainte-Néomaye

Soirée années 80 & Karaoké

Salle Le Temple 2 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye Deux-Sèvres

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Session de rattrapage pour une soirée musicale proposée par la patte d’oie

Samedi 03 octobre 20h30 salle Le Temple

Soirée Années 80 et Karaoké

Venez nombreux

Buvette et food truck roule tonton à partir de 19h30 (vente à tous) .

Salle Le Temple 2 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 57 13 accueil.mairie@sainte-neomaye.fr

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English : Soirée années 80 & Karaoké

L’événement Soirée années 80 & Karaoké Sainte-Néomaye a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Haut Val De Sèvre