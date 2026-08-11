Soirée années 80 & Karaoké Salle Le Temple Sainte-Néomaye
samedi 3 octobre 2026 · Salle Le Temple · Sainte-Néomaye
Informations pratiques
Sainte-Néomaye
Soirée années 80 & Karaoké
Salle Le Temple 2 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye Deux-Sèvres
Tarif : – – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Session de rattrapage pour une soirée musicale proposée par la patte d’oie
Samedi 03 octobre 20h30 salle Le Temple
Soirée Années 80 et Karaoké
Venez nombreux
Buvette et food truck roule tonton à partir de 19h30 (vente à tous) .
Salle Le Temple 2 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 57 13 accueil.mairie@sainte-neomaye.fr
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English : Soirée années 80 & Karaoké
L’événement Soirée années 80 & Karaoké Sainte-Néomaye a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Haut Val De Sèvre