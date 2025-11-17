SOIRÉE ANNÉES 80 Villemoustaussou
SOIRÉE ANNÉES 80 Villemoustaussou samedi 11 avril 2026.
SOIRÉE ANNÉES 80
2 Avenue Léo Lagrange Villemoustaussou Aude
Début : 2026-04-11 21:00:00
2026-04-11
Soirée Ambiance années 80 avec la formation Chris and Co
Leur passion c’est le chant, aussi c’est avec beaucoup de plaisir et de complicité
qu’ils se produisent sur scène pour vous offrir les meilleures chansons des années 80 et d’ambiance.
Spectacle de variétés avec des chansons populaires, connues et dansantes.
+33 6 44 02 38 24 circulanim@gmail.com
English :
80s ambience evening with the band Chris and Co
Their passion is singing, so it’s with great pleasure and complicity
they take to the stage to bring you the best songs from the 80s and beyond.
Variety show with popular, well-known and danceable songs.
German :
Abend im Ambiente der 80er Jahre mit der Formation Chris and Co
Ihre Leidenschaft ist das Singen, daher ist es mit viel Freude und Komplizenschaft
treten sie auf der Bühne auf, um Ihnen die besten Songs der 80er Jahre und Stimmungslieder zu bieten.
Varieté-Show mit populären, bekannten und tanzbaren Liedern.
Italiano :
Serata con atmosfera anni ’80 con la band Chris and Co
La loro passione è il canto, quindi è con grande piacere e complicità che si esibiscono
che saliranno sul palco per proporvi le migliori canzoni degli anni ’80 e non solo.
Spettacolo di varietà con canzoni popolari, conosciute e ballabili.
Espanol :
Noche de ambiente ochentero con el grupo Chris and Co
Su pasión es cantar, así que es con gran placer y complicidad
que subirán al escenario para traerte las mejores canciones de los 80 y más allá.
Espectáculo de variedades con canciones populares, conocidas y bailables.
