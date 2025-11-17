SOIRÉE ANNÉES 80

2 Avenue Léo Lagrange Villemoustaussou Aude

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 21:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Soirée Ambiance années 80 avec la formation Chris and Co

Leur passion c’est le chant, aussi c’est avec beaucoup de plaisir et de complicité

qu’ils se produisent sur scène pour vous offrir les meilleures chansons des années 80 et d’ambiance.

Spectacle de variétés avec des chansons populaires, connues et dansantes.

.

2 Avenue Léo Lagrange Villemoustaussou 11620 Aude Occitanie +33 6 44 02 38 24 circulanim@gmail.com

English :

80s ambience evening with the band Chris and Co

Their passion is singing, so it’s with great pleasure and complicity

they take to the stage to bring you the best songs from the 80s and beyond.

Variety show with popular, well-known and danceable songs.

German :

Abend im Ambiente der 80er Jahre mit der Formation Chris and Co

Ihre Leidenschaft ist das Singen, daher ist es mit viel Freude und Komplizenschaft

treten sie auf der Bühne auf, um Ihnen die besten Songs der 80er Jahre und Stimmungslieder zu bieten.

Varieté-Show mit populären, bekannten und tanzbaren Liedern.

Italiano :

Serata con atmosfera anni ’80 con la band Chris and Co

La loro passione è il canto, quindi è con grande piacere e complicità che si esibiscono

che saliranno sul palco per proporvi le migliori canzoni degli anni ’80 e non solo.

Spettacolo di varietà con canzoni popolari, conosciute e ballabili.

Espanol :

Noche de ambiente ochentero con el grupo Chris and Co

Su pasión es cantar, así que es con gran placer y complicidad

que subirán al escenario para traerte las mejores canciones de los 80 y más allá.

Espectáculo de variedades con canciones populares, conocidas y bailables.

L’événement SOIRÉE ANNÉES 80 Villemoustaussou a été mis à jour le 2025-11-17 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme