Luzay

Soirée anniversaire 2 ans crêperie Sarrazine

23 Rue Trompé Souris Luzay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Pour célébrer cet anniversaire avec vous, nous vous préparons une soirée placée sous le signe de la convivialité et du partage. Au programme musiciens bretons, food truck pizza, food truck sucré, huîtres / vin blanc. Pas de réservation pour cette soirée. Venez simplement quand vous le souhaitez.

Pour célébrer cet anniversaire avec vous, nous vous préparons une soirée placée sous le signe de la convivialité et du partage. Au programme musiciens bretons, food truck pizza, food truck sucré, huîtres / vin blanc.

Un verre de punch ou un jus de pomme sera offert à chaque personne venant dîner ce soir-là (offre limitée, dans la limite des stocks disponibles).

100 € de bons cadeaux à gagner !

50 € à gagner sur Facebook

50 € à gagner sur place grâce à notre urne

Pas de réservation pour cette soirée. Venez simplement quand vous le souhaitez, en famille, entre amis ou entre voisins. .

23 Rue Trompé Souris Luzay 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 96 45 51

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English : Soirée anniversaire 2 ans crêperie Sarrazine

To celebrate this anniversary with you, we’re planning an evening filled with fun and togetherness. On the program: Breton musicians, a pizza food truck, a dessert food truck, and oysters with white wine. No reservations are required for this event. Just come whenever you’d like.

L’événement Soirée anniversaire 2 ans crêperie Sarrazine Luzay a été mis à jour le 2026-06-26 par Maison du Thouarsais