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Soirée anniversaire Ferme Auberge du Lac PUYDARRIEUX Puydarrieux

Soirée anniversaire Ferme Auberge du Lac PUYDARRIEUX Puydarrieux jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : PUYDARRIEUX

Adresse : Ferme auberge du lac

Ville : 65220 Puydarrieux

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif

Puydarrieux

Soirée anniversaire Ferme Auberge du Lac

PUYDARRIEUX Ferme auberge du lac Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

A partir de 18h jeux en bois et structures gonflables.
Apéritif animé par Chouf, Repas 32€.
Inscription obligatoire.
Renseignement et réservation 05 62 35 54 92 ou 06 80 44 72 96.   .

PUYDARRIEUX Ferme auberge du lac Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 54 92  contact@ferme-auberge-du-lac.fr

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English :

From 6pm wooden games and inflatables.
Aperitif hosted by Chouf, 32? meal.
Registration required.

L’événement Soirée anniversaire Ferme Auberge du Lac Puydarrieux a été mis à jour le 2026-05-26 par HPTE|CDT65