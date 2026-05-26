Soirée anniversaire Ferme Auberge du Lac PUYDARRIEUX Puydarrieux
Soirée anniversaire Ferme Auberge du Lac PUYDARRIEUX Puydarrieux jeudi 16 juillet 2026.
Puydarrieux
Soirée anniversaire Ferme Auberge du Lac
PUYDARRIEUX Ferme auberge du lac Puydarrieux Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
A partir de 18h jeux en bois et structures gonflables.
Apéritif animé par Chouf, Repas 32€.
Inscription obligatoire.
Renseignement et réservation 05 62 35 54 92 ou 06 80 44 72 96. .
PUYDARRIEUX Ferme auberge du lac Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 54 92 contact@ferme-auberge-du-lac.fr
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English :
From 6pm wooden games and inflatables.
Aperitif hosted by Chouf, 32? meal.
Registration required.
L’événement Soirée anniversaire Ferme Auberge du Lac Puydarrieux a été mis à jour le 2026-05-26 par HPTE|CDT65