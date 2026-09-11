AGENDA · Orthez
Soirée anniversaire Z.I. Soarns Soleil Orthez
vendredi 11 septembre 2026 · Z.I. Soarns Soleil · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Soirée anniversaire
Z.I. Soarns Soleil V and B Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 17:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Venez fêter nos 11 ans avec nous, ambiance garantie avec la présence de Food truck , tatoueurs et concerts. .
Z.I. Soarns Soleil V and B Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 16 73
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English : Soirée anniversaire
L’événement Soirée anniversaire Orthez a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Coeur de Béarn
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