Soirée anniversaire repas créole Trun
samedi 19 septembre 2026 · Trun
Informations pratiques
Trun
Soirée anniversaire repas créole
Salle des Fêtes Trun Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Soirée anniversaire des 12 ans de l’association de protection animale Les Paniers du Cœur !
Un évènement sous les couleurs et les saveurs des iles.
Repas créole
> Rougaille Saucisses (ou assiette anglaise)
> Fromage
> Dessert
> Réservation par SMS 06 24 57 19 98 06 09 98 83 46 .
Salle des Fêtes Trun 61160 Orne Normandie +33 6 09 98 83 46
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English : Soirée anniversaire repas créole
L’événement Soirée anniversaire repas créole Trun a été mis à jour le 2026-08-24 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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