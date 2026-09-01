Informations pratiques

Trun

Soirée anniversaire repas créole

Salle des Fêtes Trun Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Soirée anniversaire des 12 ans de l’association de protection animale Les Paniers du Cœur !

Un évènement sous les couleurs et les saveurs des iles.

Repas créole

> Rougaille Saucisses (ou assiette anglaise)

> Fromage

> Dessert

> Réservation par SMS 06 24 57 19 98 06 09 98 83 46 .

Salle des Fêtes Trun 61160 Orne Normandie +33 6 09 98 83 46

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English : Soirée anniversaire repas créole

L’événement Soirée anniversaire repas créole Trun a été mis à jour le 2026-08-24 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault