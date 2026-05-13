Trun

Foire aux Oignons

Trun Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Foire au déballage, vente et animations. .

Trun 61160 Orne Normandie foireauxoignons.trun@gmail.com

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English : Foire aux Oignons

L’événement Foire aux Oignons Trun a été mis à jour le 2026-05-13 par Terres d’Argentan Intercom