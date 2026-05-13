Foire aux Oignons Trun
Foire aux Oignons Trun samedi 26 septembre 2026.
Trun
Foire aux Oignons
Trun Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Foire au déballage, vente et animations. .
Trun 61160 Orne Normandie foireauxoignons.trun@gmail.com
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English : Foire aux Oignons
L’événement Foire aux Oignons Trun a été mis à jour le 2026-05-13 par Terres d’Argentan Intercom
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