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Foire aux Oignons Trun

Foire aux Oignons Trun samedi 26 septembre 2026.

Ville : 61160 Trun

Département : Orne

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Tarif :

Trun

Foire aux Oignons

Trun Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

Foire au déballage, vente et animations.   .

Trun 61160 Orne Normandie   foireauxoignons.trun@gmail.com

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English : Foire aux Oignons

L’événement Foire aux Oignons Trun a été mis à jour le 2026-05-13 par Terres d’Argentan Intercom

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