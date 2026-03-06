Enquête & Reconstruction Trun
Enquête & Reconstruction Trun jeudi 23 juillet 2026.
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
2026-07-23
Jeu de piste
Les participants incarnent des agents du nouveau “Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme” (MRU) dans les années 1945-1955. Leur mission enquêter sur un quartier détruit par les bombardements pour comprendre son passé, planifier sa reconstruction et résoudre une énigme autour de détournements de matériaux de construction.
Durée 1h30
Jeudi 23 juillet à 10h30
Trun Rue de la République, devant la mairie
Tout public à partir de 8 ans
5€ par personnes 3€ Réduit (12-18 ans)/ Gratuit pour les moins de 12 ans.
Sur réservation obligatoire .
Mairie Trun 61160 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr
