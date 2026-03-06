Enquête & Reconstruction Trun

Enquête & Reconstruction

Jeu de piste

Les participants incarnent des agents du nouveau “Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme” (MRU) dans les années 1945-1955. Leur mission enquêter sur un quartier détruit par les bombardements pour comprendre son passé, planifier sa reconstruction et résoudre une énigme autour de détournements de matériaux de construction.

Durée 1h30

Jeudi 23 juillet à 10h30

Trun Rue de la République, devant la mairie

Tout public à partir de 8 ans

5€ par personnes 3€ Réduit (12-18 ans)/ Gratuit pour les moins de 12 ans.

Sur réservation obligatoire .

Mairie Trun 61160 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

