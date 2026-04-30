Ateliers Fablab jeunes Médiathèque Trun

Trun

Ateliers Fablab jeunes

Médiathèque 1-3 rue des Rédemptoristes Trun Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07

Fablab jeunes

Des ateliers spéciaux pour enfants et ados !

Vendredi 10 juillet de 14h à 16h

Stickers et tatouages

Vendredi 24 juillet de 14h à 16h

Créé ton photophore

Vendredi 7 août de 14h à 16h

Bateau à propulsion

fablab Médiathèque François-Mitterrand Argentan

7 ans et plus, sur inscription .

Médiathèque 1-3 rue des Rédemptoristes Trun 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr

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English : Ateliers Fablab jeunes

L’événement Ateliers Fablab jeunes Trun a été mis à jour le 2026-04-30 par Terres d’Argentan Intercom