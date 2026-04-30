Ateliers Fablab jeunes Médiathèque Trun
Ateliers Fablab jeunes Médiathèque Trun vendredi 10 juillet 2026.
Trun
Ateliers Fablab jeunes
Médiathèque 1-3 rue des Rédemptoristes Trun Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-08-07 16:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07
Fablab jeunes
Des ateliers spéciaux pour enfants et ados !
Vendredi 10 juillet de 14h à 16h
Stickers et tatouages
Vendredi 24 juillet de 14h à 16h
Créé ton photophore
Vendredi 7 août de 14h à 16h
Bateau à propulsion
fablab Médiathèque François-Mitterrand Argentan
7 ans et plus, sur inscription .
Médiathèque 1-3 rue des Rédemptoristes Trun 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr
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English : Ateliers Fablab jeunes
L’événement Ateliers Fablab jeunes Trun a été mis à jour le 2026-04-30 par Terres d’Argentan Intercom
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