Soirée Antillaise Charly-sur-Marne
Soirée Antillaise Charly-sur-Marne samedi 14 novembre 2026.
Charly-sur-Marne
Soirée Antillaise
Route de Pavant Charly-sur-Marne Aisne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
SOIRÉE ANTILLAISE SAMEDI 14 NOVEMBRE
Préparez-vous à une soirée placée sous le signe du soleil, de la convivialité et des saveurs créoles ! ☀️
Salle des Illettes
14 novembre
30 € par personne
Menu enfant 15 €
Apéritif offert
️ Au menu
• Entrée créole
• Poulet au colombo OU chiquetaille de poulet
• Accompagnements patate douce, riz et christophine
• Dessert créole
Ambiance assurée avec un DJ
Démonstration de danseuses antillaises
️ Réservation en ligne
Ou par téléphone au 06 49 88 77 11
⚠️ Places limitées, pensez à réserver rapidement !
SOIRÉE ANTILLAISE SAMEDI 14 NOVEMBRE
Préparez-vous à une soirée placée sous le signe du soleil, de la convivialité et des saveurs créoles ! ☀️
Salle des Illettes
14 novembre
30 € par personne
Menu enfant 15 €
Apéritif offert
️ Au menu
• Entrée créole
• Poulet au colombo OU chiquetaille de poulet
• Accompagnements patate douce, riz et christophine
• Dessert créole
Ambiance assurée avec un DJ
Démonstration de danseuses antillaises
️ Réservation en ligne
Ou par téléphone au 06 49 88 77 11
⚠️ Places limitées, pensez à réserver rapidement ! .
Route de Pavant Charly-sur-Marne 02310 Aisne Hauts-de-France +33 6 49 88 77 11
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English :
?? CARIBBEAN EVENING ? SATURDAY, NOVEMBER 14 ??
Get ready for an evening filled with sunshine, good company, and Creole flavors! ???
? Salle des Illettes
? November 14
? 30 ? per person
? Kids’ menu: 15 ?
? Complimentary aperitif
?? On the menu:
? Creole appetizer
? Chicken colombo OR chicken chiquetaille
? Sides: sweet potato, rice, and christophine
? Creole dessert
? Great atmosphere with a DJ
? Dance performance by Caribbean dancers
?? Online reservations:
? Or by phone at: 06 49 88 77 11
?? Limited seating—be sure to reserve early!
L’événement Soirée Antillaise Charly-sur-Marne a été mis à jour le 2026-06-19 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne