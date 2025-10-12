Soirée Antillaise Charly-sur-Marne

Charly-sur-Marne

Soirée Antillaise

Route de Pavant Charly-sur-Marne Aisne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

SOIRÉE ANTILLAISE SAMEDI 14 NOVEMBRE

Préparez-vous à une soirée placée sous le signe du soleil, de la convivialité et des saveurs créoles ! ☀️

Salle des Illettes

14 novembre

30 € par personne

Menu enfant 15 €

Apéritif offert

️ Au menu

• Entrée créole

• Poulet au colombo OU chiquetaille de poulet

• Accompagnements patate douce, riz et christophine

• Dessert créole

Ambiance assurée avec un DJ

Démonstration de danseuses antillaises

️ Réservation en ligne

Ou par téléphone au 06 49 88 77 11

⚠️ Places limitées, pensez à réserver rapidement !

SOIRÉE ANTILLAISE SAMEDI 14 NOVEMBRE

Préparez-vous à une soirée placée sous le signe du soleil, de la convivialité et des saveurs créoles ! ☀️

Salle des Illettes

14 novembre

30 € par personne

Menu enfant 15 €

Apéritif offert

️ Au menu

• Entrée créole

• Poulet au colombo OU chiquetaille de poulet

• Accompagnements patate douce, riz et christophine

• Dessert créole

Ambiance assurée avec un DJ

Démonstration de danseuses antillaises

️ Réservation en ligne

Ou par téléphone au 06 49 88 77 11

⚠️ Places limitées, pensez à réserver rapidement ! .

Route de Pavant Charly-sur-Marne 02310 Aisne Hauts-de-France +33 6 49 88 77 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

?? CARIBBEAN EVENING ? SATURDAY, NOVEMBER 14 ??

Get ready for an evening filled with sunshine, good company, and Creole flavors! ???

? Salle des Illettes

? November 14

? 30 ? per person

? Kids’ menu: 15 ?

? Complimentary aperitif

?? On the menu:

? Creole appetizer

? Chicken colombo OR chicken chiquetaille

? Sides: sweet potato, rice, and christophine

? Creole dessert

? Great atmosphere with a DJ

? Dance performance by Caribbean dancers

?? Online reservations:

? Or by phone at: 06 49 88 77 11

?? Limited seating—be sure to reserve early!

L’événement Soirée Antillaise Charly-sur-Marne a été mis à jour le 2026-06-19 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne