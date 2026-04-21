Soirée Antillaise Salle Saint Roch Cormatin
Soirée Antillaise Salle Saint Roch Cormatin samedi 16 mai 2026.
Cormatin
Soirée Antillaise
Salle Saint Roch Le Bourg Cormatin Saône-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
L’Amicale de Cormatin organise une soirée antillaise le 16 mai 2026, à partir de 19h, à la salle Saint Roch.
Menu
Apéritif un verre de punch, avec ou sans alcool
Entrée Assiette gourmande salade acras de morue salade d’avocat vinaigrette exotique
Plat Colombo de poulet, riz basmati parfumé légumes pays
Ou Assiette végétarienne (sur demande).
Dessert Flan coco et Salade de fruits exotiques
Café
Autres boissons en sus, pas de menu enfant.
Animée par l’orchestre Jeux de Mains, repas préparé par Saveurs Épices Papilles.
Renseignements et réservation M. Pillot Gilbert au 06 59 91 66 17 .
Salle Saint Roch Le Bourg Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 91 66 17 amicalecormatin@gmail.com
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English : Soirée Antillaise
L’événement Soirée Antillaise Cormatin a été mis à jour le 2026-04-21 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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