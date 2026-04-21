Soirée Antillaise Salle Saint Roch Cormatin

Cormatin

Soirée Antillaise

Salle Saint Roch Le Bourg Cormatin Saône-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

L’Amicale de Cormatin organise une soirée antillaise le 16 mai 2026, à partir de 19h, à la salle Saint Roch.

Menu

Apéritif un verre de punch, avec ou sans alcool

Entrée Assiette gourmande salade acras de morue salade d’avocat vinaigrette exotique

Plat Colombo de poulet, riz basmati parfumé légumes pays

Ou Assiette végétarienne (sur demande).

Dessert Flan coco et Salade de fruits exotiques

Café

Autres boissons en sus, pas de menu enfant.

Animée par l’orchestre Jeux de Mains, repas préparé par Saveurs Épices Papilles.

Renseignements et réservation M. Pillot Gilbert au 06 59 91 66 17 .

Salle Saint Roch Le Bourg Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 91 66 17 amicalecormatin@gmail.com

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English : Soirée Antillaise

L’événement Soirée Antillaise Cormatin a été mis à jour le 2026-04-21 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne