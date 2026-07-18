Soirée antillaise dans le cadre du Festival Familijazz Sains-Richaumont
samedi 19 septembre 2026 · Sains-Richaumont
Informations pratiques
Sains-Richaumont
Soirée antillaise dans le cadre du Festival Familijazz
3 Rue du Collège Sains-Richaumont Aisne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 00:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Caribou, soirée cabaret antillaise
Dans le cadre du Familijazz, Caribou, soirée cabaret antillaise à la S@ine à partir de 20 h 30. Ouverture des portes à 19 h 30. 5 € et 2 €.
Caribou, soirée cabaret antillaise
Dans le cadre du Familijazz, Caribou, soirée cabaret antillaise à la S@ine à partir de 20 h 30. Ouverture des portes à 19 h 30. 5 € et 2 €. .
3 Rue du Collège Sains-Richaumont 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 60 91 28 culture@sains-richaumont.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Caribou, Caribbean Cabaret Night
As part of Familijazz, Caribou presents a Caribbean cabaret night at La S@ine starting at 8:30 p.m. Doors open at 7:30 p.m. 5? and 2?.
L’événement Soirée antillaise dans le cadre du Festival Familijazz Sains-Richaumont a été mis à jour le 2026-07-18 par OT du Pays de Thiérache
À voir aussi à Sains-Richaumont (Aisne)
- EBOUEUR, Place des Prélets, Sains-Richaumont 6 août 2026