UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sains-Richaumont

Soirée antillaise dans le cadre du Festival Familijazz Sains-Richaumont

samedi 19 septembre 2026 · Sains-Richaumont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
3 Rue du Collège
Ville
02120 Sains-Richaumont
Département
Aisne
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif

Sains-Richaumont

Soirée antillaise dans le cadre du Festival Familijazz

3 Rue du Collège Sains-Richaumont Aisne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 00:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Caribou, soirée cabaret antillaise

Dans le cadre du Familijazz, Caribou, soirée cabaret antillaise à la S@ine à partir de 20 h 30. Ouverture des portes à 19 h 30. 5 € et 2 €.
Caribou, soirée cabaret antillaise

Dans le cadre du Familijazz, Caribou, soirée cabaret antillaise à la S@ine à partir de 20 h 30. Ouverture des portes à 19 h 30. 5 € et 2 €.   .

3 Rue du Collège Sains-Richaumont 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 60 91 28  culture@sains-richaumont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Caribou, Caribbean Cabaret Night

As part of Familijazz, Caribou presents a Caribbean cabaret night at La S@ine starting at 8:30 p.m. Doors open at 7:30 p.m. 5? and 2?.

L’événement Soirée antillaise dans le cadre du Festival Familijazz Sains-Richaumont a été mis à jour le 2026-07-18 par OT du Pays de Thiérache

À voir aussi à Sains-Richaumont (Aisne)