Informations pratiques

La Chapelle-Saint-Quillain

Soirée Apéro au jardin Hameau de la Madeleine

Hameau de la Madeleine La Chapelle-Saint-Quillain Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Soirée Apéro au Jardin organisée l’Auberge de la Madeleine à partir de 18h30. Concert de piano au chapeau et repas. Réservation recommandée. .

Hameau de la Madeleine La Chapelle-Saint-Quillain 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 22 26

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English : Soirée Apéro au jardin Hameau de la Madeleine

L’événement Soirée Apéro au jardin Hameau de la Madeleine La Chapelle-Saint-Quillain a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY