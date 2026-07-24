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AGENDA · La Chapelle-Saint-Quillain

Soirée Apéro au jardin Hameau de la Madeleine La Chapelle-Saint-Quillain

vendredi 7 août 2026 · La Chapelle-Saint-Quillain

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Adresse
Hameau de la Madeleine
Ville
70700 La Chapelle-Saint-Quillain
Département
Haute-Saône
Tarif

La Chapelle-Saint-Quillain

Soirée Apéro au jardin Hameau de la Madeleine

Hameau de la Madeleine La Chapelle-Saint-Quillain Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Soirée Apéro au Jardin organisée l’Auberge de la Madeleine à partir de 18h30. Concert de piano au chapeau et repas. Réservation recommandée.   .

Hameau de la Madeleine La Chapelle-Saint-Quillain 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 22 26 

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English : Soirée Apéro au jardin Hameau de la Madeleine

L’événement Soirée Apéro au jardin Hameau de la Madeleine La Chapelle-Saint-Quillain a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY