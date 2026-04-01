Paizay-le-Chapt

Soirée apéro avec Pinpon Paizay-le-Chapt

18 rue de la Mairie Paizay-le-Chapt Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 19:00:00

fin : 2026-04-22 22:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Le bar ambulant et associatif PINPON se gare près de chez vous ! Venez trinquer entre ami·es et famille avec de bons produits locaux (bière, vin, jus de pomme, sirop, kombucha, soft). Ambiance guinguette garantie !

Toutes les dates à retrouver sur · pinponbar.com .

18 rue de la Mairie Paizay-le-Chapt 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 02 16 10 asso-pinpon@protonmail.com

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English : Soirée apéro avec Pinpon Paizay-le-Chapt

L’événement Soirée apéro avec Pinpon Paizay-le-Chapt Paizay-le-Chapt a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pays Mellois