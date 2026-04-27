Soirée apéro-concert au parc de Samara La Chaussée-Tirancourt

La Chaussée-Tirancourt

Soirée apéro-concert au parc de Samara

Rue d’Amiens La Chaussée-Tirancourt Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Au programme de la soirée

– boissons et petite restauration avec une carte 100% locale bières, cocktails, terrines, tarninables, fromages, saucissons, chips…

– concert du groupe Green Mandolin

Green Mandolin est un duo de folk irlandaise. Chanteurs tous les deux, Franco est à la guitare, Eléonore à la mandoline. Le duo s’inscrit dans une tradition de musique irlandaise avec leur style propre.

Leur style, c’est déjà l’usage prédominant de la mandoline, instrument plutôt secondaire dans la musique irlandaise mais aussi leurs belles voix graves et lyriques, qu’ils se plaisent à mêler en polyphonie.

Un concert de Green Mandolin est construit principalement sur un répertoire chanté, alternant des ballades traditionnelles fortes en émotion et des chants plus festifs pub songs . Le répertoire chanté est ponctué par des pièces de musiques instrumentales inspirées des danses traditionnelles.

Au programme de la soirée

– boissons et petite restauration avec une carte 100% locale bières, cocktails, terrines, tarninables, fromages, saucissons, chips…

– concert du groupe Green Mandolin

Green Mandolin est un duo de folk irlandaise. Chanteurs tous les deux, Franco est à la guitare, Eléonore à la mandoline. Le duo s’inscrit dans une tradition de musique irlandaise avec leur style propre.

Leur style, c’est déjà l’usage prédominant de la mandoline, instrument plutôt secondaire dans la musique irlandaise mais aussi leurs belles voix graves et lyriques, qu’ils se plaisent à mêler en polyphonie.

Un concert de Green Mandolin est construit principalement sur un répertoire chanté, alternant des ballades traditionnelles fortes en émotion et des chants plus festifs pub songs . Le répertoire chanté est ponctué par des pièces de musiques instrumentales inspirées des danses traditionnelles. .

Rue d’Amiens La Chaussée-Tirancourt 80310 Somme Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The evening’s program includes

– drinks and snacks with a 100% local menu: beers, cocktails, terrines, tarninables, cheeses, sausages, chips…

– concert by Green Mandolin

Green Mandolin is an Irish folk duo. Both singers, Franco is on guitar, Eléonore on mandolin. The duo follow in the tradition of Irish music with their own style.

Their style includes the predominant use of the mandolin, a rather secondary instrument in Irish music, as well as their beautiful, deep, lyrical voices, which they enjoy blending polyphonically.

A Green Mandolin concert is based mainly on a sung repertoire, alternating between emotionally-charged traditional ballads and more festive pub songs . The sung repertoire is punctuated by instrumental music inspired by traditional dances.

L’événement Soirée apéro-concert au parc de Samara La Chaussée-Tirancourt a été mis à jour le 2026-04-27 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme