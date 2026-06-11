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Soirée Apéro Concert Exoudun

Soirée Apéro Concert Exoudun

Soirée Apéro Concert Exoudun mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Parc Municipal Place de la Mairie

Ville : 79800 Exoudun

Département : Deux-Sèvres

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Exoudun

Soirée Apéro Concert

Parc Municipal Place de la Mairie Exoudun Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14 21:30:00

Date(s) :
2026-07-14

Apéro concert avec la présence d’un food truck et d’un bar ambulant.   .

Parc Municipal Place de la Mairie Exoudun 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   mairie.exoudun@wanadoo.fr

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English : Soirée Apéro Concert

L’événement Soirée Apéro Concert Exoudun a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois