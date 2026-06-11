Soirée Apéro Concert Exoudun
Soirée Apéro Concert Exoudun mardi 14 juillet 2026.
Exoudun
Soirée Apéro Concert
Parc Municipal Place de la Mairie Exoudun Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14 21:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Apéro concert avec la présence d’un food truck et d’un bar ambulant. .
Parc Municipal Place de la Mairie Exoudun 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mairie.exoudun@wanadoo.fr
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English : Soirée Apéro Concert
L’événement Soirée Apéro Concert Exoudun a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois