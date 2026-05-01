Conchy-les-Pots

Soirée apéro théâtre

25 Rue de Flandre Conchy-les-Pots Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22 23:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Découvrez un lieu paisible et bucolique lors d’une soirée apéro théâtre dans un cadre champêtre et convivial à la Ferme du Tilleul grâce à l’association Soûl Tilleul.

La pièce de théâtre Le Syndrome du Cavalier , création de la compagnie Chiendent-Théâtre sera jouée en extérieur et vous pourrez ensuite profitez de musique, buvette et petite restauration.

Découvrez un lieu paisible et bucolique lors d’une soirée apéro théâtre dans un cadre champêtre et convivial à la Ferme du Tilleul grâce à l’association Soûl Tilleul.

La pièce de théâtre Le Syndrome du Cavalier , création de la compagnie Chiendent-Théâtre sera jouée en extérieur et vous pourrez ensuite profitez de musique, buvette et petite restauration. .

25 Rue de Flandre Conchy-les-Pots 60490 Oise Hauts-de-France +33 6 17 67 56 42 soultilleul@hotmail.com

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English :

Discover a peaceful, bucolic setting for an evening of theater and aperitifs at the Ferme du Tilleul, thanks to the Soûl Tilleul association.

The play Le Syndrome du Cavalier , created by the Chiendent-Théâtre company, will be performed outdoors, followed by music, refreshments and snacks.

L’événement Soirée apéro théâtre Conchy-les-Pots a été mis à jour le 2026-05-07 par Nord-Compiégnois