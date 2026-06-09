Soirée artistique tempête ! Peyrusse-le-Roc
Soirée artistique tempête ! Peyrusse-le-Roc jeudi 23 juillet 2026.
Peyrusse-le-Roc
Soirée artistique tempête !
Peyrusse-le-Roc Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Soirée artistique tempête ! Concert exceptionnel deux grands interprètes clavecin avec David PONSFORD et violon baroque avec James COLES. Rendez-vous place des Treize Vents à 20 h 30. Renseignements 05 65 80 49 33 ou 06 72 90 20 73. 6 euros par personne. (Culture et Patrimoine) .
Peyrusse-le-Roc 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 49 33
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English :
L’événement Soirée artistique tempête ! Peyrusse-le-Roc a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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