Soirée astronomie Château Violet Preignac
Soirée astronomie Château Violet Preignac vendredi 22 mai 2026.
Preignac
Soirée astronomie
Château Violet 25 Lamothe Preignac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
L’association UTL Arts et Découvertes vous propose le 22 Mai à partir de 19h une soirée Astronomie-Observation du ciel. Elle se déroulera à Preignac au Château Violet 25 quartier Lamothe.
Au programme une conférence préparatoire animée par Astro Sud Gironde avec JP Parisot et ses condisciples F. Delahaye et F. Maçon suivie d’observations du ciel (cf PJ).
Selon notre tradition repas apporté et partagé et participation au chapeau. .
Château Violet 25 Lamothe Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 35 11 47
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English : Soirée astronomie
L’événement Soirée astronomie Preignac a été mis à jour le 2026-05-15 par La Gironde du Sud
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