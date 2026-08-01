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AGENDA · Vinon

Soirée astronomie Vinon

samedi 8 août 2026 · Vinon

Soirée astronomie Vinon

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
18300 Vinon
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Vinon

Soirée astronomie

Vinon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

L’association Sancerroise d’astronomie en partenariat avec l’association de la Nièvre
Organisent une soirée d’animations et d’observation du ciel !
Pour petits et grands, venez nombreux !
L’association Sancerroise d’astronomie en partenariat avec l’association de la Nièvre
Organisent une soirée d’animations et d’observation du ciel !
Pour petits et grands, venez nombreux !   .

Vinon 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 99 49 19 95  aspet58tracy@gmail.com

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English :

The Sancerre Astronomy Association, in partnership with the Nièvre Association,
is organizing an evening of activities and stargazing!
For young and old alike—come one, come all!

L’événement Soirée astronomie Vinon a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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