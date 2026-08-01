Soirée astronomie Vinon
samedi 8 août 2026 · Vinon
Informations pratiques
Vinon
Soirée astronomie
Vinon Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
L’association Sancerroise d’astronomie en partenariat avec l’association de la Nièvre
Organisent une soirée d’animations et d’observation du ciel !
Pour petits et grands, venez nombreux !
L’association Sancerroise d’astronomie en partenariat avec l’association de la Nièvre
Organisent une soirée d’animations et d’observation du ciel !
Pour petits et grands, venez nombreux ! .
Vinon 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 99 49 19 95 aspet58tracy@gmail.com
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English :
The Sancerre Astronomy Association, in partnership with the Nièvre Association,
is organizing an evening of activities and stargazing!
For young and old alike—come one, come all!
L’événement Soirée astronomie Vinon a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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