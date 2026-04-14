Soirée au Musée de l’Art Forain et de la Musique Mécanique, Musée de l’art forain et de la musique mécanique, Conflans-en-Jarnisy

Soirée au Musée de l’Art Forain et de la Musique Mécanique Samedi 23 mai, 20h00 Musée de l’art forain et de la musique mécanique Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Soirée découverte de la collection, entre fête foraine et musique mécanique.

Musée de l’art forain et de la musique mécanique place aristide briand 54800 conflans en jarnisy Conflans-en-Jarnisy 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0382330646 https://www.conflans-en-jarnisy.fr/fr/musee-de-l-art-forain-et-de-la-musique-mecanique.html https://www.facebook.com/MuseeArtForainConflans/ Pousser la porte du Musée de l’Art Forain et de la Musique

Mécanique de Conflans, c’est pénétrer dans le monde

du merveilleux, du rêve et de la fête, c’est faire un voyage dans le temps, à la fête foraine de nos grands-parents ! Mais loin de la nostalgie et de la poussière, c’est un musée vivant, où la musique et le spectacle sont permanents.

Créé en 1985, ce musée municipal présente une belle exposition d’art populaire de plus de 300 pièces, datant de 1860 à 1960 : orgues mécaniques de salon et boîtes à musique, phonographes, orgues de barbarie, automates, pianos mécaniques, et la reconstitution d’une fête foraine d’autrefois. Parking gratuit à proximité

Soirée découverte de la collection, entre fête foraine et musique mécanique.

© Musée de l’Art Forain et de la Musique Mécanique