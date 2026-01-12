Soirée aux saveurs et aux rythmes réunionnais Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Soirée aux saveurs et aux rythmes réunionnais

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot

Début : 2026-01-24

Soirée découverte des merveilles de l’île de la Réunion.

Plongez dans l’ambiance créole musique, coutumes et saveurs au programme !

Sur réservation.

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Soirée aux saveurs et aux rythmes réunionnais

Discover the wonders of Reunion Island.

Immerse yourself in the Creole atmosphere: music, customs and flavors!

Reservations required.

