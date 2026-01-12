Soirée aux saveurs et aux rythmes réunionnais Café Cantine Villeneuve-sur-Lot
Soirée aux saveurs et aux rythmes réunionnais
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Soirée découverte des merveilles de l’île de la Réunion.
Plongez dans l’ambiance créole musique, coutumes et saveurs au programme !
Sur réservation.
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30
English : Soirée aux saveurs et aux rythmes réunionnais
Discover the wonders of Reunion Island.
Immerse yourself in the Creole atmosphere: music, customs and flavors!
Reservations required.
L’événement Soirée aux saveurs et aux rythmes réunionnais Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Villeneuve Vallée du Lot