Soirée avec Tralala landes animation Sévillanes Rue de la chapelle Mimizan
Soirée avec Tralala landes animation Sévillanes Rue de la chapelle Mimizan samedi 18 juillet 2026.
Mimizan
Soirée avec Tralala landes animation Sévillanes
Rue de la chapelle Chapelle à la mer Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Démonstration de Sévillanes Flamenco et initiation collective.
Venez passer un moment convivial aux saveurs andalouses dans cet écrin intime qu’est la Chapelle à la mer. Nos danseuses auront à cœur de partager avec vous leur passion pour l’art du Flamenco… .
Rue de la chapelle Chapelle à la mer Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée avec Tralala landes animation Sévillanes
L’événement Soirée avec Tralala landes animation Sévillanes Mimizan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Mimizan
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