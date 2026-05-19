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Soirée avec Tralala landes animation Sévillanes Rue de la chapelle Mimizan

Soirée avec Tralala landes animation Sévillanes Rue de la chapelle Mimizan

Soirée avec Tralala landes animation Sévillanes Rue de la chapelle Mimizan dimanche 2 août 2026.

Lieu : Rue de la chapelle

Adresse : Chapelle à la mer

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Mimizan

Soirée avec Tralala landes animation Sévillanes

Rue de la chapelle Chapelle à la mer Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Démonstration de Sévillanes Flamenco et initiation collective.

Venez passer un moment convivial aux saveurs andalouses dans cet écrin intime qu’est la Chapelle à la mer. Nos danseuses auront à cœur de partager avec vous leur passion pour l’art du Flamenco…   .

Rue de la chapelle Chapelle à la mer Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Soirée avec Tralala landes animation Sévillanes

L’événement Soirée avec Tralala landes animation Sévillanes Mimizan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Mimizan

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