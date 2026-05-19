Soirée avec Tralala landes animation Sévillanes Rue de la chapelle Mimizan
Soirée avec Tralala landes animation Sévillanes Rue de la chapelle Mimizan dimanche 2 août 2026.
Mimizan
Soirée avec Tralala landes animation Sévillanes
Rue de la chapelle Chapelle à la mer Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Démonstration de Sévillanes Flamenco et initiation collective.
Venez passer un moment convivial aux saveurs andalouses dans cet écrin intime qu’est la Chapelle à la mer. Nos danseuses auront à cœur de partager avec vous leur passion pour l’art du Flamenco… .
Rue de la chapelle Chapelle à la mer Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée avec Tralala landes animation Sévillanes
L’événement Soirée avec Tralala landes animation Sévillanes Mimizan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Mimizan
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