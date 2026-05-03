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Soirée Axoa des fêtes Chez Cachaü Argagnon

Soirée Axoa des fêtes Chez Cachaü Argagnon

Soirée Axoa des fêtes Chez Cachaü Argagnon vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
Chez Cachaü
Adresse
962 RD 817
Ville
64300 Argagnon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Argagnon

Soirée Axoa des fêtes

Chez Cachaü 962 RD 817 Argagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Axoa maison de veau, pommes grenailles persillées à volonté, jambon de Bayonne , fromage de brebis et pain.
Avec DJ Le Joker.
Bar et tapas.

Repas sur réservation.   .

Chez Cachaü 962 RD 817 Argagnon 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 55 50 

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English : Soirée Axoa des fêtes

L’événement Soirée Axoa des fêtes Argagnon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn

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