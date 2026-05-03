Soirée Axoa des fêtes Chez Cachaü Argagnon
Soirée Axoa des fêtes Chez Cachaü Argagnon vendredi 3 juillet 2026.
Argagnon
Soirée Axoa des fêtes
Chez Cachaü 962 RD 817 Argagnon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Axoa maison de veau, pommes grenailles persillées à volonté, jambon de Bayonne , fromage de brebis et pain.
Avec DJ Le Joker.
Bar et tapas.
Repas sur réservation. .
Chez Cachaü 962 RD 817 Argagnon 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 55 50
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English : Soirée Axoa des fêtes
L’événement Soirée Axoa des fêtes Argagnon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn
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