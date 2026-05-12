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Soirée Balkans avec l’Amfifanfare Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Soirée Balkans avec l’Amfifanfare Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Soirée Balkans avec l’Amfifanfare Caserne Mellinet/La Générale Nantes jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Caserne Mellinet/La Générale

Adresse : 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 20:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 20:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

Nourrie de merveilleux voyages et d’inoubliables rencontres, l’Amfifanfare puise son inspiration dans l’énergie fulgurante et le son vibrant des fanfares tziganes de Serbie, de Macédoine ou de Roumanie.Avec énergie et malice, ses musiciens et musiciennes vous invitent à partager leur joie de vivre et leur sens de la fête, au nom du plaisir et de l’échange : Živeli ! Ouvert à tous

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000


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