Soirée Balkans avec l’Amfifanfare Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 20:00 –

Gratuit : oui Tout public

Nourrie de merveilleux voyages et d’inoubliables rencontres, l’Amfifanfare puise son inspiration dans l’énergie fulgurante et le son vibrant des fanfares tziganes de Serbie, de Macédoine ou de Roumanie.Avec énergie et malice, ses musiciens et musiciennes vous invitent à partager leur joie de vivre et leur sens de la fête, au nom du plaisir et de l’échange : Živeli ! Ouvert à tous

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



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