Informations pratiques

Jaxu

Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan L’Echo des Bananes

Domaine Bordatto Jaxu Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Au programme de la soirée L’Echo des Bananes. Quand les rockers passent l’hiver au fond d’une cave, ça nous promet un printemps musical… juste pour vous filer la banane.

Talos en tout genre, vins et cidres de la maison et vins de nos copains vignerons (que des bios ! )

Réservation impérative. .

Domaine Bordatto Jaxu 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 49 18 22

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English : Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan L’Echo des Bananes

L’événement Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan L’Echo des Bananes Jaxu a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque