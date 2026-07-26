Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan L’Echo des Bananes Jaxu
vendredi 14 août 2026 · Jaxu
Informations pratiques
Jaxu
Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan L’Echo des Bananes
Domaine Bordatto Jaxu Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Au programme de la soirée L’Echo des Bananes. Quand les rockers passent l’hiver au fond d’une cave, ça nous promet un printemps musical… juste pour vous filer la banane.
Talos en tout genre, vins et cidres de la maison et vins de nos copains vignerons (que des bios ! )
Réservation impérative. .
Domaine Bordatto Jaxu 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 49 18 22
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English : Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan L’Echo des Bananes
L’événement Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan L’Echo des Bananes Jaxu a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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