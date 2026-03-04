Soirée BAR à vinyles 80s, Lauditorium.info, La Magdelaine-sur-Tarn

Soirée BAR à vinyles 80s Samedi 7 mars, 19h45 Lauditorium.info Haute-Garonne

Entrée-Plat-Dessert & Boissons & animation 30€

Préparez vous à vibrer

Une soirée 100% vinyles, 100% années 80 avec un repas convivial, une

animation musicale pour vous replonger dans l’univers joyeux des

années 80.Les meilleurs hits joués sur vinyles tout en savourant un bon

dîner.

Venez partager cette expérience unique et festive avec nous!

Réservation 06 41 51 42 23 / en ligne ICI

Lauditorium.info 110 chemin de la Barthe 31340 la Magdelaine sur Tarn La Magdelaine-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie

