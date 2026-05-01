Soirée barbecue et concert Le Pommier Landeleau
Soirée barbecue et concert Le Pommier Landeleau samedi 23 mai 2026.
Landeleau
Soirée barbecue et concert
Le Pommier 5 Impasse des Écoles Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Soirée barbecue et concert le samedi 23 mai à partir de 20h au restaurant Le Pommier à Landeleau.
> groupe folk-rock céltique avec la participation de Rachel du groupe Keltia
réservation obligatoire sur 06 51 90 40 78 ou 09 50 38 34 84
> repas 12€ sur réservation .
Le Pommier 5 Impasse des Écoles Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 6 51 90 40 78
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English : Soirée barbecue et concert
L’événement Soirée barbecue et concert Landeleau a été mis à jour le 2026-05-07 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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