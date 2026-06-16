Soirée Barbecue-Piperade à Saint-Michel Léparon La Roche-Chalais vendredi 10 juillet 2026.

La Roche-Chalais

Soirée Barbecue-Piperade à Saint-Michel Léparon

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

A 19h: Soirée Barbecue/Piperade au Chalet des Doublauds. Evénement

réservé aux adhérents (Adhésion ponctuelle: 2€/ Adhésion annuelle: 10€).

A 19h: Soirée Barbecue/Piperade au Chalet des Doublauds. Evénement

réservé aux adhérents (Adhésion ponctuelle: 2€/ Adhésion annuelle: 10€). Le .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 16 44 11

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English : Soirée Barbecue-Piperade à Saint-Michel Léparon

7pm: Barbecue/Piperade evening at the Chalet des Doublauds. Event

members only (One-off membership: 2? Annual membership: 10?).

L’événement Soirée Barbecue-Piperade à Saint-Michel Léparon La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne