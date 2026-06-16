Soirée Barbecue-Piperade à Saint-Michel Léparon La Roche-Chalais
Soirée Barbecue-Piperade à Saint-Michel Léparon La Roche-Chalais vendredi 10 juillet 2026.
La Roche-Chalais
Soirée Barbecue-Piperade à Saint-Michel Léparon
La Roche-Chalais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
A 19h: Soirée Barbecue/Piperade au Chalet des Doublauds. Evénement
réservé aux adhérents (Adhésion ponctuelle: 2€/ Adhésion annuelle: 10€).
A 19h: Soirée Barbecue/Piperade au Chalet des Doublauds. Evénement
réservé aux adhérents (Adhésion ponctuelle: 2€/ Adhésion annuelle: 10€). Le .
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 16 44 11
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English : Soirée Barbecue-Piperade à Saint-Michel Léparon
7pm: Barbecue/Piperade evening at the Chalet des Doublauds. Event
members only (One-off membership: 2? Annual membership: 10?).
L’événement Soirée Barbecue-Piperade à Saint-Michel Léparon La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne
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