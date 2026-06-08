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Les Petites Lectures du Mercredi La Roche-Chalais

Les Petites Lectures du Mercredi La Roche-Chalais

Les Petites Lectures du Mercredi La Roche-Chalais mercredi 8 juillet 2026.

Ville : 24490 La Roche-Chalais

Département : Dordogne

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

La Roche-Chalais

Les Petites Lectures du Mercredi

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08 2026-08-05 2026-09-09

LES PETITES LECTURES DU MERCREDI Noémie propose des petites histoires (livres et Kamishibaï) pour les enfants.
LES PETITES LECTURES DU MERCREDI Noémie propose des petites histoires (livres et Kamishibaï) pour les enfants.   .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90  mediatheque@larochechalais.fr

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English : Les Petites Lectures du Mercredi

WEDNESDAY LITTLE READINGS Noémie offers little stories (books and Kamishibaï) for children.

L’événement Les Petites Lectures du Mercredi La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-06-08 par Val de Dronne

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