Les Petites Lectures du Mercredi La Roche-Chalais
Les Petites Lectures du Mercredi La Roche-Chalais mercredi 8 juillet 2026.
La Roche-Chalais
Les Petites Lectures du Mercredi
La Roche-Chalais Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-05 2026-09-09
LES PETITES LECTURES DU MERCREDI Noémie propose des petites histoires (livres et Kamishibaï) pour les enfants.
LES PETITES LECTURES DU MERCREDI Noémie propose des petites histoires (livres et Kamishibaï) pour les enfants. .
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90 mediatheque@larochechalais.fr
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English : Les Petites Lectures du Mercredi
WEDNESDAY LITTLE READINGS Noémie offers little stories (books and Kamishibaï) for children.
L’événement Les Petites Lectures du Mercredi La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-06-08 par Val de Dronne
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